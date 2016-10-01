منح نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين بمناسبة العام الهجري الجديد و 6أكتوبر

قرر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد والسادس من أكتوبر وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهاتين المناسبتين..

وتقرر السماح بالزيارتين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2016/10/9 حتى يوم الإثنين 2016/10/31 ولا تحتسب الزيارتان ضمن الزيارات المخصصة للسجناء.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصة فى مجال التواصل مع أسرهم .

أ ش أ