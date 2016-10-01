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«العطش» يضرب الأراضي الزراعية في العدوة ومغاغة بالمنيا

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«العطش» يضرب الأراضي الزراعية في العدوة ومغاغة بالمنيا «العطش» يضرب الأراضي الزراعية في العدوة ومغاغة بالمنيا

جفاف – أرشيفية

شكا العديد من المزارعين بمركزي مغاغة والعدوة، بشمال المنيا، تضررهم من تجدد أزمة نقص مياه الري بترعتي التحرير أمام قرية التحرير بمركز مغاغة، والحريقة بمركز العدوة، مما أصاب الزراعات بضعف النمو، وقلة الإنتاج.

وطالب المزارعون المسؤلين بالري، بزيادة فترات المناوبة والالتزام بالمواعيد، والقيام بأعمال تطهير الترع من الحشائش والمخلفات، لوصول المياه للنهايات.

وقال محمد عثمان القاياتي، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالمحافظة، إن الترعتين يروون أكثر من 10 آلاف فدان بينها، 2000 فدان بترعة التحرير، و8 آلاف فدان بترعة الحريقة مهدده بالبوار شهريًا، مطالبًا الري بالالتزام بمواعيد الري، وتطهير الترع، وزيادة المناوبات.

وأعلن مسؤل بري غرب المنيا، أنه يتم الالتزام بالمناوبة شهريًا، وأتهم المزارعين بعدم الالتزام بمواعيد المناوبة، مطالبًا المزارعين بالالتزام بمواعيد الري، وعدم تلويث الترع بإلقاء المخلفات الزراعية بها.

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