ضبط عامل بحيازته بانجو بقطار الصعيد في المنيا

تمكنت شرطة السكة الحديد بالمنيا، اليوم السبت، من ضبط كمية من نبات البانجو المخدر بحيازة أحد ركاب القطارات بمحطة المنيا.

وتلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد رفعت عبدالصمد مأمور السكة الحديد، يفيد بتمكن المقدم عمر جابر، معاون مباحث قسم شرطة السكة الحديد، من ضبط “رمضان. ب. م”، عامل، 21 سنة، مقيم بالجعافرة بمركز دراو بمحافظة أسوان، وبحيازته 25 جراما من نبات البانجو المخدر، أثناء تواجده داخل أحد القطارات متجهاً لجنوب الصعيد.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق.