العبادى: 35 مليار دولار خسائر العراق بسبب «داعش»

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت إلى مواصلة محاربة الإرهاب والعمل على معالجة أسبابه ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأعلن العبادي – في كلمة ألقاها بالمؤتمر العلمي الأول للبحوث والدراسات الذي أقامه المركز الوطني للبحوث والدراسات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية – إن تنظيم “داعش” الإرهابي تسبب في خسارة للعراق تقدر بحوالي 35 مليار دولار أمريكي.

ولفت إلى أن الإرهاب يستغل الأسباب والعوامل التي تخلق أرضية غير صالحة في المجتمع ومنها الفقر ويعمل على شراء الذمم بالمال ومن الضروري أن تكون هناك معالجة حقيقة له من خلال امتزاج البحوث العلمية بالتطبيق.

واوضح العبادي إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر العراق بها وحالة التقشف بسبب انخفاض أسعار النفط, إلا إننا نحقق الانتصارات ونحرر الأراضي نتيجة التخطيط والتنظيم مع أن ما ننفقه على قواتنا المسلحة أقل من السابق.

وأشار إلى أن العراق بلد غني بالعلماء والباحثين وأصحاب الكفاءات والمؤتمر خطوة لوضع العلم والبحوث والدراسات في خدمة المجتمع وبالأخص الشرائح التي تستحق الاهتمام والرعاية.

ونوه إلى إطلاق أكبر مبادرة للقروض الميسرة بالرغم من التحدي المالي الذي تمر به الحكومة من أجل إفساح المجال للشباب لبناء مشاريع توفر فرص عمل لهم وتساعد على التنمية, وأضاف: قمنا أيضا بتعديل قانون الموازنة لمنح الموظفين الراغبين اجازة طويلة لمدة خمس سنوات مع الاحتفاظ براتبهم الأسمي وحقوق التقاعد لتحفيز القطاع الخاص وتقليل الفقر وزيادة فرص العمل.

أ ش أ