طرح مناقصة لصيانة وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أعلن المهندس حسين سعد، رئيس قطاع الصعيد بالهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، أنه تم طرح مشروع إصلاح الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة المنيا، من خلال مناقصه في 5 أكتوبر الجاري، وفتح المظاريف الفنية بالهيئة العامة للطرق والكباري، وسيتم البدء فى الإصلاح فور ترسيه المشروع على إحدى الشركات.

وكان أهالي المحافظة والسائقين بالمنيا، أعربوا عن غضبهم من إهمال الطريق الصحراوي الغربي، وقالوا إن طريق مصر أسوان الصحراوي الغربي أصبح مصيدة الموت أمام محافظة المنيا، بسبب سوء حاله الطريق وتهالكه، وهو ما أدي إلي وقوع حوادث متكررة، وتغيير سير المارة إلي الطريق الصحراوي الشرقي الجديد مصر أسوان المعروف بطريق الجيش، وطالبوا بسرعة تطوير الطريق، للحد من الحوادث.