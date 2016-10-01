خالد صلاح: قانون "جاستا" الأمريكى مؤامرة وضيعة لابتزاز السعودية

كشف الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبتز المملكة العربية السعودية بشكل وضيع عبر إصدار قانون "جاستا".

وقال خالد صلاح عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "قانون جاستا الأمريكى مؤامرة وضيعة لابتزاز المملكة السعودية، وخرق واضح للقانون الدولى، وعدوان غير مسبوق على سيادة الدول وعلى السلام العالمى".

ويتيح القانون الذى أقره الكونجرس بعد إسقاط فيتو الرئيس أوباما، للمحاكم الأمريكية النظر فى قضايا تتعلق بـ"مطالبات ضد أى دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التى تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابى يرتكب فى أى مكان من قبل دولة أو مسئول أجنبى".