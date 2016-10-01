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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً على بعض المناطق ومغبراً آحياناً، وتزداد كميات السحب من حين إلى آخر على مناطق متفرقة، ويحتمل أن يتخللها بعض الأمطار شرقا وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غربا مع آخر النهار والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع نشاط السحب  الركامية، مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية آحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

حركة الرياح : شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 35/25 كم/ساعة على اليابسة، وتكون 25- 35 / 45 كم/ ساعة على البحر بوجة عام.

البحر .. مضطرب الى متوسط بعد الظهر .. بارتفاع من 2 - 4 أقدام، تقل إلى 1 - 3 أقدام بعد الظهر قرب الساحل. ومن 4 - 6 أقدام، تقل إلى 3 - 5 أقدام بعد الظهر  في العمق ... ويبلغ أعلى مد عند الساعة 14:05 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة 19:59 دقيقة مساء .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35      27              75       30 .
> دبي                        35      28              65       35 .
> الشارقة                   36      26              80       30.
> عجمان                    37      27              70       20.
> أم القيوين                37       27             75        20 .
> رأس الخيمة             38       26             70        25 .
> الفجيرة                   34       29             80       30.
> العين                     36       25              75       20 .
> ليوا                       36      24               70       25 .
> الرويس                  35      28               70       20 .
> السلع                    34       27               65       25.
> دلما                      35      28               60       40 .
> طنب الصغرى          35      27               80       35 .
> طنب الكبرى            35     27               80       35 .
> أبوموسى               36      27               80       35.

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