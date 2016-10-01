رواد "تويتر" يساندون المملكة بهاشتاج "السعودية أقوى من جاستا"

ساند رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، المملكة العربية السعودية فى مواجهة ما وصفوه بـ"بلطجة أمريكا"، بشأن التداعيات الاقتصادية للقانون الأمريكى الجديد الذى يسمح لعائلات ضحايا أحداث سبتمبر الإرهابية بمقاضاة السعودية، بزعم قيامها بدور فى تلك الهجمات، من خلال هاشتاج "السعودية أقوى من جاستا" والذى بادر خلاله رواد "تويتر" بتقديم الدعم والمساندة للسعودية.

وكتب أحد المغردون ويدعى ممدوح: "يجب على العرب أن يتحدوا فى السياسة الخارجية"، وقال متعب: "أعتقد أن إقرار هذا القانون لا يتعدى المزايدة الانتخابية ولن يطبق فى الواقع، علما بأن السعودية تملك أوراق كثيرة لمواجهته".

بينما طالب أحد الغردين عبر الهاشتاج بمطالبة مصر بتعويضات بسبب الخريف العربى وكتب: "السعودية أقوى من جاستا، نعم نتضامن مع السعودية ونتضامن مع الوطن العربى ومصر يمكنها أن تطلب تعويضات من أمريكا بسبب ماحدث فى الخريف العربى".

وغرد أحمد السيسى على هاشتاج "السعودية أقوى من جاستا" وكتب: "لا لهيمنة أمريكا على العرب، جاستا سيكون أخر مسمار فى نعش أمريكا، الاتحاد قوة".

وعبر محمد عن غضبه من خلال الهاشتاج: "دايما مصر والسعودية بلد واحدة وشعب واحد، مصر موجودة محدش هيمس السعودية بشعرايه وده أقوى دليل من شعب مصر وجاءت بوقتها".

ويتيح القانون،الذى أقره الكونجرس بعد إسقاط فيتو الرئيس أوباما، للمحاكم الأمريكية النظر فى قضايا تتعلق بـ "مطالبات ضد أى دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التى تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابى يرتكب فى أى مكان من قبل دولة أو مسئول أجنبى".