القبض على 12 عنصرًا من المنقبين عن الذهب بالبحر الأحمر‎

القت مباحث البحر الأحمر، اليوم السبت، القبض على عدد من المنقبين غير الشرعيين عن خام الذهب بصحراء مدينة القصير، وذلك بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة القصير، حيث تمكنت من القبض على 12 شخصًا ينقبون عنه بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز التي تحتوي علي خام الذهب.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد هندي مدير مباحث المديرية يفيد بقيام الأجهزة الأمنية بشن حملة بصحراء مدينة القصير للقبض على المنقبين غير الشرعيين عن خام الذهب.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاث سيارات دفع رباعى تقل على متنها 59 جوال بداخلها أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب قبل التوجه بها للكسارات وطحنها واستخراج الذهب منها.

تم إلقاء القبض على 12 من المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.