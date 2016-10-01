أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

من الأقصر.. وزير السياحة البرتغالي الأسبق يبعث رسالة سلام للعالم

Google+ Print
جانب من زيارة وزير السياحة البرتغالي الأسبق إلى الأقصر

جانب من زيارة وزير السياحة البرتغالي الأسبق إلى الأقصر

بعث وزير السياحة البرتغالي الأسبق، بوراس أولالا جيرمان، برسالة سلام لسياح بلاده والعالم من مدينة الأقصر، على هامش زيارته لمصر التي استمرت لنحو 6 أيام.

وأبدى “أولالا” إعجابه الشديد بالآثار المصرية والحضارة الفرعونية مؤكدًا أن تمتلك مقومات سياحية كبيرة وغير موجودة في كثير من دول العالم، ولديها أنماط سياحية مختلفة تجتذب بها السائحين من كل أنحاء العالم.

وقال مراد جميل مسئول بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، والذي رافق وزير السياحة البرتغالي الأسبق خلال جولته بالمحافظة، أن “أولالا” زار معبدي الأقصر والكرنك ومعبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك.

وأشار مراد إلى أن “أولالا” يزور الأقصر حاليًا علي هامش زيارته لمصر والتي التقي خلالها وزراء السياحة والخارجية والصحة والداخلية، كما ألقى عدة محاضرات في إحدى الأكاديميات المتخصصة بالقاهرة.

جانب من زيارة وزير السياحة البرتغالي الأسبق إلى الأقصر

جانب من زيارة وزير السياحة البرتغالي الأسبق إلى الأقصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب