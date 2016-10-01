من الأقصر.. وزير السياحة البرتغالي الأسبق يبعث رسالة سلام للعالم

بعث وزير السياحة البرتغالي الأسبق، بوراس أولالا جيرمان، برسالة سلام لسياح بلاده والعالم من مدينة الأقصر، على هامش زيارته لمصر التي استمرت لنحو 6 أيام.

وأبدى “أولالا” إعجابه الشديد بالآثار المصرية والحضارة الفرعونية مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة وغير موجودة في كثير من دول العالم، ولديها أنماط سياحية مختلفة تجتذب بها السائحين من كل أنحاء العالم.

وقال مراد جميل مسئول بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، والذي رافق وزير السياحة البرتغالي الأسبق خلال جولته بالمحافظة، أن “أولالا” زار معبدي الأقصر والكرنك ومعبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك.

وأشار مراد إلى أن “أولالا” يزور الأقصر حاليًا علي هامش زيارته لمصر والتي التقي خلالها وزراء السياحة والخارجية والصحة والداخلية، كما ألقى عدة محاضرات في إحدى الأكاديميات المتخصصة بالقاهرة.