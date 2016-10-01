تأجيل قضية «أحداث البدرشين الثانية» إلى 7 ديسمبر للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، جلسة محاكمة 9 أشخاص بينهم 5 هاربين فى اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر 2014، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ” أحداث البدرشين الثانية”، إلى 7 ديسمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.