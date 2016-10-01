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محكمة شبرا الخيمة تؤيد قرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة 5 آلاف جنيه

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محكمة شبرا الخيمة تؤيد قرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة 5 آلاف جنيه محكمة شبرا الخيمة تؤيد قرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة 5 آلاف جنيه

محمود السقا

أيدت محكمة شبرا الخيمة اليوم السبت قرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، في الاتهامات الموجهة له بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم بعد رفض استنئاف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله وقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم.

كان قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قد قرر إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه أول أمس الخميس في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات شبرا قررت قبول استئناف كل من مالك عدلي الناشط الحقوقي وعمرو بدر الصحفي المتهمان في نفس القضية وقررت إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية بضمان محل إقامة الأول وكفالة 5 آلاف جنيه للثاني وقد اخليا سبيلهما من قسم ثان شبرا الخيمة.

أ ش أ

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