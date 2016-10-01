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وقفة احتجاجية للمحامين أمام «دار القضاء العالي» لرفض قانون القيمة المضافة

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وقفة احتجاجية للمحامين أمام «دار القضاء العالي» لرفض قانون القيمة المضافة وقفة احتجاجية للمحامين أمام «دار القضاء العالي» لرفض قانون القيمة المضافة

وقفة احتجاجية للمحامين لرفض قانون القيمة المضافة

نظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية، اليوم السبت، على سلم دار القضاء العالي، اعتراضًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات كان أبرزها: “المحامي زي القاضي وعلى الضريبة أنا مش راضي”، و”ياحكومة العجيبة المحاميين ضد الضريبة”، و”قالها المحامي ضريبة إيه”، و” ثورة ثورة ضد القانون.. باطل باطل”.

كما رفع المحامون لافتات كتب عليها “أصحاب الرداء الأسود يرفضون قانون ضريبة القيمة المُضافة، شباب مصر تصرخ من قانون الضريبة المُضافة”.

كما شهد محيط دار القضاء العالي، تشديدات أمنية مكثفة من جانب قوات الأمن، تحسبًا لاندلاع أية أعمال شغب سواء من جانب المارة أو المحتجين.

كما يعقد، اليوم السبت، مجلس نقابة المحامين، اجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية، لمناقشة خطوات النقابة المقبلة لرفض قانون “الضريبة”.

يذكر نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور كانت قد بدأت أولى خطواتها التصعيدية ضد قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تنظم النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية على مستوى محافظات مصر وقفات احتجاجية ضد قانون ضريبة القيمة المضافة اليوم.

المراسل عمر جمال

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