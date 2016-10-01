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ضبط متهم قتل طفلة بسبب خلافات مالية مع والدها في المنيا

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ضبط متهم قتل طفلة بسبب خلافات مالية مع والدها في المنيا ضبط متهم قتل طفلة بسبب خلافات مالية مع والدها في المنيا

أرشيفية

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم السبت، متهمًا قتل طفلة لوجود خلافات ماليه مع والدها.

كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مديرإدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ديرمواس، من والد فتاة تدعي آية، 9 سنوات، يفيد بإختفاؤها في ظروف غامضة.

شكل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد هشام بشر رئيس فرع البحث لقطاع جنوب المحافظة، وبقيادة المقدم هاني سمير رئيس مباحث ديرمواس، وتوصلت المعلومات إلي أن وراء خطف الطفله شخص يدعي عصام. م. أ. ، 37 عام، تاجر ملابس ومقيم بقرية البدرمان، بمركز ديرمواس.

وبالفحص تبين أن هناك علاقة صداقة وتجارة بين الجاني ووالد الطفلة وأشقاؤه، ونشب بينهم خلافات مالية في الأونة الأخيرة قاموا علي إثرها بطرده من منزلهم، فقام الجاني بخطف الطفلة وتوجه بها لمحافظة قناعن طريق وضع المنوم لها، وعندما كان ينتهي مفعول المنوم تقوم الطفله بالصراخ فيكرر وضع المنوم حتي فارقت الفتاة الحياة.

وشارك في فريق البحث الجنائي النقباء إسلام جمال ومحمد فكري وحسام العريني ومحمد حين وأحمد عبد العظيم ومحمد إسماعيل، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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