التشكيل – كاريوس أساسي في الدوري مع ليفربول للمرة الثانية

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيله الذي سيخوض مواجهة سوانزي سيتي ضمن سادس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ودفع المدرب الألماني بالحارس لوريس كاريوس كأساسي للمرة الثاني على التوالي بعد مباراة هال سيتي بالجولة السادسة والتي انتهت بفوز الحمر بنتيجة 5-1.

وكان الحارس الذي انضم قادما من ماينز خلال سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 6.2 مليون يورو قد شارك في مباراة دربي كونتي بكأس الرابطة والتي فاز بها الحمر بنتيجة 3-0.

ويقود خط هجوم ليفربول كل من ساديو ماني وفيليب كوتينيو وربيرتو فيرمينو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

الدفاع: ناثانيال كلاين – ديان لوفرين – جيمس ميلنر – جويل ماتيب

الوسط: جورجينيو فاينالدوم – جوردان هيندرسون – آدم لالانا

الهجوم: فيليب كوتينيو – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من سيمون مينيوليه ولوكاس ليفا وإيمري جان ودانييل ستوريدج وديفوك أوريجي وراجنار كلافان وألبيرتو مورينو.