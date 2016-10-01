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مباشر #في_إنجلترا – سوانزي (1) – (2) ليفربول .. ميلنر يضع الحمر في المقدمة

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يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوانزي سيتي وليفربول ضمن أولى منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يحتل سوانزي المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.

لمعرفة تشكيل الفريقين من هنا

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د.01 بداية المباراة

د.05 عرضية خطيرة من روتليدج ورأسية سيئة من بورخا باستون كادت أن تكون الهدف الأول لسوانزي

د.08 ليروي فير الهولندي يسجل في مرمى ليفربول الأول لسوانزي

د.23 نزول دانييل ستوريدج لليفربول بدل من آدم لالانا المصاب

هدف المباراة الوحيد حتى الآن

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د.46 بداية الشوط الثاني

د.55 هدف التعادل لروبيرتو فيرمينو

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د.83 ركلة جزاء لليفربول

د. 84 هدف للحمر ميلنر يضع ليفربول في المقدمة

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فيديو اليوم السابع