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التشكيل – إيفانوفيتش على مقاعد بدلاء تشيلسي بالدوري للمرة الأولى منذ 2011-2012

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التشكيل – إيفانوفيتش على مقاعد بدلاء تشيلسي بالدوري للمرة الأولى منذ 2011-2012 التشكيل – إيفانوفيتش على مقاعد بدلاء تشيلسي بالدوري للمرة الأولى منذ 2011-2012

أعلن أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي عن تشكيلته التي ستخوض مواجهة هال سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

يبدأ ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي لأول مرة مع فريقه منذ انضمامه في سوق الانتقالات الصيفية، ولم يشارك اللاعب الإسباني سوى في مباراة وحيدة كبديل ضد أرسنال في الجولة السادسة التي خسرها الزرق بنتيجة 3-0.

ويقود دييجو كوستا وفيكتور موسيس وويليان وإدين أزار هجوم الفريق اللندني.

وتعد تلك هي المرة الأولى لبرانيسلاف إيفانوفيتش مدافع الزرق التي يجلس خلالها على مقاعد البدلاء مع فريقه لرؤية فنية وليس موقوفا أو مصابا منذ موسم 2011-2012.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ثيوبوت كورتوا

الدفاع: ماركوس ألونسو – جاري كاهيل – ديفيد لويز – سيزار أزبليكويتا

الوسط: نجولو كانتي – نيمانيا ماتيتش – إدين أزار – ويليان – فيكتور موسيس

الهجوم: دييجو كوستا

ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي كل من سيسك فابريجاس وأوسكار وميتشي باتشوايي وبيدرو وبرانيسلاف إيفانوفيتش وناثانيال تشالوباه وأسمير بيجوفيتش.

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