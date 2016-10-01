إحالة نظر دعوى «جنينة» ضد إحدى الصحف الخاصة إلى الاستئناف لتحديد دائرة آخرى

تنحت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، عن نظر الدعوتين المقامين من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ضد رئيس تحرير أحد الصحف الخاصة، على خلفية تصريحاته بشأن تقدير تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 بـ600 مليار دولار.

وقررت المحكمة إحالتهما إلى محكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد دائرة أخرى لنظرهما.

وقال المحامي أيمن مجدي «دفاع جنينة» إن الصحيفة نشرت أخبار كاذبة بتكلفة الفساد وأنها اجتزئت قيمة تكلفة الفساد من عام 2012-2015 عن 600 مليار دولار، وادعت بأن 600 مليار دولار عن العام 2015 فقط.

وطالب مجدي هيئة المحكمة بإلزام الجريدة بتقديم ما تحت يدها من تسجيلات صوتية مصورة للمقابلة والتي أجرتها صحفية مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، “وما تحت يدها من مستندات، وفي حال تقديمها لنا يثبت الواقعة سنكون نحن كذبنا في الدعوتين المقامتين ضد الجريدة ولكن لا توجد تسجيلات”.

كما طلب محامي جنينة مد أجل النطق بالحكم لحين استخراج صورة رسمية من التحقيقات للإطلاع عليها.

وقال المحامي أنور الرفاعي، محامي رئيس تحرير الصحيفة المقام ضدها الدعوى أن ما جاء من تصريحات على لسان جنينه ونشرته الصحيفة قد أثبتت لجنة تقصي الحقائق بالواقعة صحته، وبناء عليه تم عزل المستشار جنينه من منصبه وأمرت نيابة أمن الدولة بإحالته إلى المحاكمة العاجلة، وإخلاء سبيله بكفالة مالية 10آلاف جنيه.