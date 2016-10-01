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الأهلي ينعي رئيس قطاع الناشئين السابق

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الأهلي ينعي رئيس قطاع الناشئين السابق الأهلي ينعي رئيس قطاع الناشئين السابق

أحمد ماهر، لاعب الأهلي الأسبق

أصدر النادي الأهلي، اليوم السبت، بيانًا ينعي فيه وفاة أحمد ماهر، مدافع القلعة الحمراء في فترة السبعينيات ورئيس قطاع الناشئين السابق.

وقال البيان : “النادي الأهلي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي ينعون ببالغ الحزن وفاة المغفور له الكابتن أحمد ماهر إبن النادي الأهلي ورئيس قطاع الناشئين السابق داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مضيفًا “كان الفقيد قد وافته المنية فجر اليوم السبت عن عمر يناهزالـ72 عامًا بعد صراع طويل مع المرض”.

وأردف “تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بالمنيل على أن تقام مراسم العزاء مساء اليوم في نادي النيل”.

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