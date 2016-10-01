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غدًا.. الأهلي يتدرب على فترتين

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غدًا.. الأهلي يتدرب على فترتين غدًا.. الأهلي يتدرب على فترتين

تدريبات الأهلي – أرشيفية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الكابتن حسام البدري، أن يخوض الفريق مرانه غدًا الأحد على فترتين صباحية ومسائية، وذلك وفقًا للبرنامج الفني الذي وضعه الجهاز لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري، بسبب خوض الوطني مباراة الكونغو يوم 9 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة من المران لمدة 3 أيام، عقب الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز.

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