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3 سنوات حبس لـ 3 سماسرة هجرة غير شرعية ببلطيم نصبوا على 65 مواطنا

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3 سنوات حبس لـ 3 سماسرة هجرة غير شرعية ببلطيم نصبوا على 65 مواطنا 3 سنوات حبس لـ 3 سماسرة هجرة غير شرعية ببلطيم نصبوا على 65 مواطنا

>كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح بلطيم برئاسة المستشار محمد البغدادى بحبس 3 سماسرة هجرة غير شرعية 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة النصب.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اتفق 36 شخصا  بكفر الشيخ من جنسيات مختلفة مصريين وسودانيين وصوماليبن، مع المتهمين على تسفيرهم إلى إيطاليا عبر الهجرة غير الشرعية مقابل حصولهم على 65 ألف جنيه من كل مصرى و2500 دولار من الأجانب، وتم شحنهم فى مركب للسفر إلى إيطاليا، وأثناء سير المركب تم القبض عليهم فى عرض البحر، وترحيلهم إلى ، حيث اعترف المجنى عليهم على السماسرة الذين اتفقوا معهم على الهجرة غير الشرعية.

 

 


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