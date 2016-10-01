ضبط 12 منقبا عن الذهب بحوزتهم كميات كوارتز ممزوجة بالخام الأصفر بالقصير

شنّت الأجهزة الأمنية جنوب البحر الأحمر، حملة أمنية مكبرة للقبض على المنقبين غير الشرعيين عن خام الذهب بصحراء مدينة القصير، وذلك بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة القصير، وتمكنت الحملة من إلقاء القبض على 12 ينقبون عنه بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندى مدير مباحث المديرية يفيد بقيام الأجهزة الأمنية بشن حملة بصحراء مدينة القصير للقبض على المنقبين غير الشرعيين عن خام الذهب.

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاث سيارات دفع رباعى تقل على متنها 59 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب قبل التوجه بها للكسارات وطحنها واستخراج الذهب منها، تم إلقاء القبض على 12 من المتهمين وضبط بحوزتهم أيضا كمية من نبات البانجو المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.