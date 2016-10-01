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حبس طالب إخوانى حمل رسالة لوالده بسجن جمصة من مرشد الإخوان بنشر الفوضى

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حبس طالب إخوانى حمل رسالة لوالده بسجن جمصة من مرشد الإخوان بنشر الفوضى حبس طالب إخوانى حمل رسالة لوالده بسجن جمصة من مرشد الإخوان بنشر الفوضى

>الدقهلية ــ شريف الديب

قررت نيابة بلقاس، بإشراف المستشار إيهاب أبو عيطة المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس طالب إخوانى بكلية أصول الدين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أثناء زيارته لوالده داخل سجن جمصة يحمل رسالة من محمود عزت مرشد جماعة الإخوان، تطالب باستغلال الجماعة لظروف البلد وعمل مظاهرات وجمع شتات الجماعة مرة أخرى.

 

يذكر أنه تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خليل رئيس مباحث سجن جمصة، بتمكن الرائد أحمد الديب معاون مباحث سجن جمصة من ضبط "عبد الرحمن.م.ج"، 18 سنة، طالب بكلية أصول الدين جامعة الزقازيق ومقيم مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبحيازته رسالة ورقية مذيلة بتوقيع محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان.

 

وبالتحقيق معه، تبين أن الطالب كان قادما لزيارة والده وشقيقه المحبوسين بإحدى قضايا الإرهاب، وأثناء دخوله وفحصه تبين حمله لهذه الرسالة.

 

وكشف المنشور المضبوط، أن هناك تعليمات وتكليفات من المرشد على جمع شتات أعضاء الجماعة، باستقطاب عناصر جديدة واستغلال ظروف البلاد وتنظيم مظاهرات، ومحاولة نشر الفوضى واستغلال سوء حالة المزاج العام للفئات البسيطة، وتم تحرير المحضر رقم 692 إدارى قسم جمصة لسنة 2016، وعرضه على نيابة بلقاس التى أصدرت قرارها المتقدم. 

 


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