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نواب يطالبون بالتحقيق مع إلهامى عجينة على جروب "واتساب": محتاج يتكشف عليه

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نواب يطالبون بالتحقيق مع إلهامى عجينة على جروب "واتساب": محتاج يتكشف عليه نواب يطالبون بالتحقيق مع إلهامى عجينة على جروب "واتساب": محتاج يتكشف عليه

>كتب محمود العمرى ومحمد صبحى

حصل "اليوم السابع" على رسائل أعضاء مجلس النواب المتبادلة فيما بينهم فى الجروب الرسمى لهم عبر "الواتس اب"، والتى تطالب بإجراء اتخاذ تحقيق فورى وعاجل مع النائب إلهامى عجينة، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن كشف العذرية للطالبات فى الجامعات.

 

الرسائل تبين أن هناك حالة من الغضب فى الجروب الرسمى للنواب، حيث أرسل النائب أحمد على رسالة على الجروب بصورة بالخبر الذى نشره موقع "برلمانى" عن تصريحات النائب إلهامى قائلا: "مش عيب كلام زى ده يخرج من برلمانى.. الراجل ده خلى شكلنا وحش جدًا".

 

وفى رساله أخرى، ردت النائبة هالة أبو السعد قائلة: "النائب إلهامى عجينة يجب أن يحاسب على تجاوزه فى حق المرأة بهذا الشكل، ثم علينا أن نقوم بوقفة احتجاجية داخل الجلسة العامة، احتجاجا على ما قاله".

 

وفى رساله ثالثة حصل عليها "اليوم السابع"، قالت النائبة إيفيلين متى: "أنا معك معالى النائبة هالة فى وقفة احتجاجية على تصرف عجينة واهانته المتكررة للمرأة اللى هى أمه واخته وبنته وزوجته وحفيدته، ده محتاج يتكشف عليه نفسى".

 

كان النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، طالب بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى، قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها آنسة، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة يثبت أنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى ".

 


>* رسائل النواب عبر جروب "واتس اب" البرلمان للمطالبة بالتحقيق مع إلهامى عجينة

 

 


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