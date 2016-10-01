أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: جاستين بيبر يتعرض لموقف محرج في حفله الغنائي بفنلندا

Google+ Print

السبت 01-10-2016 16:32

تعرّض نجم البوب الكندي جاستين بيبرJustin Bieber لموقف محرج بعد أن "عطس" خلال أدائه أغنية "what do you mean?" على المسرح في حفله الغنائي بفنلندا.
بعد ذلك، تعرّض نجم البوب إلى سخرية عارمة على المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة أنّ رذاذ هذه الـعطسة أصاب معجبيه في الصف الأول، حسب ما ذكرت التقارير.
هذا، وذكرت مواقع عديدة، منها موقع" Hollywood Life و"Buzzfeed" أن عدداً من معجبيه قاموا بنشر مجموعة من المقاطع الساخرة مختارة من أفلام متنوعة ليسخروا من الموقف.
يشار إلى أن بيبر كان قد تعرض للاعتداء يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول في أحد الملاهي الليلية في مدينة ميونخ الألمانية، في وقت انفصل مؤخراً عن حبيبته صوفيا ريتشي Sofia Richie. وأفادت تقارير صحفية أنهما لم يتقابلا منذ آخر رحلة لهما إلى المكسيك، والتي احتفل خلالها جاستين بعيد مولد ريتشي الـ18، والتقطت عدسات المصورين الكثير من الصور الرومانسية لهما هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين