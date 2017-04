بالفيديو: جاستين بيبر يتعرض لموقف محرج في حفله الغنائي بفنلندا

تعرّض نجم البوب الكندي جاستين بيبرJustin Bieber لموقف محرج بعد أن "عطس" خلال أدائه أغنية "what do you mean?" على المسرح في حفله الغنائي بفنلندا.

بعد ذلك، تعرّض نجم البوب إلى سخرية عارمة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة أنّ رذاذ هذه الـعطسة أصاب معجبيه في الصف الأول، حسب ما ذكرت التقارير.

هذا، وذكرت مواقع عديدة، منها موقع" Hollywood Life و"Buzzfeed" أن عدداً من معجبيه قاموا بنشر مجموعة من المقاطع الساخرة مختارة من أفلام متنوعة ليسخروا من الموقف.

يشار إلى أن بيبر كان قد تعرض للاعتداء يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول في أحد الملاهي الليلية في مدينة ميونخ الألمانية، في وقت انفصل مؤخراً عن حبيبته صوفيا ريتشي Sofia Richie. وأفادت تقارير صحفية أنهما لم يتقابلا منذ آخر رحلة لهما إلى المكسيك، والتي احتفل خلالها جاستين بعيد مولد ريتشي الـ18، والتقطت عدسات المصورين الكثير من الصور الرومانسية لهما هناك.