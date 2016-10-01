توم جونز يعود الى لجنة تحكيم UK The Voice... وهذا هو السبب

بيروت_ سيدتي نت

سينضم المغني البريطاني سير توم جونزSir Tom Jones مجدداً إلى التحكيم في برنامج "The Voice" للمواهب الغنائية في نسخته البريطانية؛ وذلك بعد أن ينتقل البرنامج من قناة بي بي سي إلى قناة "أي تي في" العام المقبل.

وفي التفاصيل، جونز البالغ من العمر 76 عاماً حكم في المواسم الأربعة الأولى من البرنامج، لكنه لم يُشارك في الموسم الأخير، بل اتّهم قناة بي بي سي بأنّها "سلكت مسلكاً لا يليق به" عندما أبعدته عن البرنامج العام الماضي، إذ شعر بخيبة أمل بسبب ما قاله مسؤولو بي بي سي ومفاده أنه "بدون أي تشاور أو نقاش من أي نوع" إنه لن يعود إلى البرنامج.

ولكن بعد أن اشترت قناة "أي تي في" حقوق بثّ البرنامج ابتداءً من 2017 دعته إلى التحكيم فيه والانضمام مجدداً إلى الحكّام الباقين في مقاعدهم الحمراء الشهيرة، وهم: ويل أي آم Will.i.am ، والمغنية والممثلة جينيفر هادسونJennifer Hudson، ونجم موسيقى الروك غافين روسديلKevin Rudesill.

وعبّر جونز عن فرحه بالعودة إلى البرنامج قائلاً:"استمتعت للغاية في البرنامج، وأتوق إلى العودة لاكتشاف ومساعدة مواهب جديدة. وبالطبع أعود إلى صديقي ويل أي آم".

وقالت شوبون غرين رئيسة برامج المنوّعات في "أي تي في" إنها "سعيدة للغاية بلجنة التحكيم "، وأضافت: "جميع المحكّمين نجوم عالميون في عالم الموسيقى".

يذكر أن هادسون، التي كانت بدايتها الأولى في برنامج المواهب "American Idol" عام 2004، فازت بجائزة الأوسكار Oscar لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "فتيات الأحلام" عام 2007 وبجائزة غرامي Grammy عام 2009، وقالت إنها "سعيدة للغاية بالانضمام إلى لجنة التحكيم الرائعة" لـThe Voice UK"".