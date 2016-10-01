"ثورة الفلاحين" أضخم إنتاج درامي...هل يعيد للدراما اللبنانية بريقها؟

احتفت شركة "Eaglefilmsme" لصاحبها جمال سنان بإطلاق مسلسل "ثورة الفلاحين"، الذي يُعتبَر أضخم دراما تاريخية لبنانية بامتياز؛ وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد للغاية في فندق "الموفنبيك" في بيروت.

حضر المؤتمر حشد من أهل الصحافة والإعلام والقيّمون على العمل، في مقدّمتهم الكاتبة كلوديا مرشليان، والمخرج فيليب أسمر، بالإضافة إلى أبرز أبطال المسلسل ونجومه، وعلى رأسهم إيميه صياح، ورد الخال، كارلوس عازار، وسام حنا، سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، تقلا شمعون، فادي إبراهيم، وسام صباغ، ختام اللحام، جناح فاخوري، وغيرهم.

وشكّل دخول الممثلة ماغي بو غصن إلى القاعة مفاجأة بحيت لم تكن مشاركتها محسومة في المسلسل ليتبيّن لاحقاً أنّها ستطلّ كضيفة شرف عليه في 6 حلقات، فيما تشارك مارشيليان في 3 مشاهد بعد غياب كبير عن التمثيل.

افتتحت المؤتمر كاتبة المسلسل كلوديا مرشيليان التي قالت: "هذا المشروع موجود برأسي منذ فترة وكان بحاجة إلى إنتاج كبير"، وأضافت: "اكتشفت أن حقبة 1860 هي نفسها حقبة 2016 وحلّ الـ"واتس آب" بديلاً للحمام الزاجل. تغيّرت الحياة ولكن الإقطاعية لا زالت موجودة".

وتابعت: " قضية الفقر والعبودية هي الأساس. لا أريد أن أكتب عن زعيم ما، يهمّني الناس. لذلك لم أكتب عن طانيوس شاهين وآل الخازن في المسلسل، فالثورة ليست مرتبطة بمنطقة معيّنة". وختمت بالقول: "لأول مرة ينتج فيليب أسمر مسلسلاً تاريخياً سوف نعمل عليه من قلبنا، ونتمنّى أن يصل هذا العمل إلى الخارج، لأنه يجب أن نفتخر به كونه لبنانياً مئة في المئة".

من جهته، المنتج جمال سنان عبّر عن فخره بولادة عمل تاريخي من لبنان، مشيراً إلى أنّ "المسلسل استفزه ووجده مادة دسمة كونه يتكلم عن حقبة ظالمة". وتابع: "كمنتج سأضع كلّ إمكانياتي فيه لإنجاحه، ويسعدني التعامل في هذا العمل مع الصغير والكبير، ونعدكم بأضخم عمل درامي لبناني".

أما مخرج العمل فيليب أسمر فأشار إلى سعادته لإخراج عمل تاريخي لأول مرة، معتبراً الأمر حلماً بالنسبة له، ولافتاً إلى أنّ هذا العمل لا يشبه غيره من الأعمال، من دون أن ينسى الإشارة إلى أنه سيعمل على إضافة عناصر الإبهار إليه، مع الحفاظ على البساطة التي تحتاجها بعض المشاهد.

ولفت أسمر إلى: "أنّ التصوير مقسّم بين جزين وبشري وعنايا، وسيتمّ التصوير في الفترة الأولى في الطبيعة قبل بدء موسم الشتاء في منطقة بشري وفي عنايا، ومع بداية السنة المقبلة سنبدأ التصوير في قصر مهجور لنعود مع حلول الربيع المقبل لاستكمال التصوير في الطبيعة". وأضاف: "التصوير سيستغرق خمسة أشهر في حال لم تواجهنا أيّ مشاكل".

الممثلة ورد الخال تصف دورها بأنه صعب وجديد ومتعب للمشاهدين ولها، وتقول: "هو دور لميس ابنة البيك وأولى ضحاياه. وتنتقم من كلّ الناس". أمّا الممثل باسم مغنية فيقول: "دور لطالما حلمت به، باختصار... دوري حيوان من حيث الشخصية والجميع يثور ضدي". ولفت في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين دوره في مسلسل "الشقيقتان" ودوره في "ثورة الفلاحين"، بالرغم من أن المسلسلين تاريخيين.

أما ايميه صياح فأعربت عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل "ثورة الفلاحين"، وقالت: "الدور جديد عليّ من ناحية الكتابة والإخراج، وانتظرته بفارغ الصبر، لا بل حلمت به وأنا نائمة، وأنا أفكر فيه وأحضّر له كثيراً، وىمل أن يكون هذا الشعور طبيعياً". وتابعت: "كل دور يجب أن يشعرنا بالخوف، ويجب أن نكون مهتمّين به، قدر المستطاع، كي تكون نتيجة العمل حسب ما هو مطلوب".

يؤدي الممثل وسام حنا دور نورس الثورجي بامتياز، بحسب تعبيره. وتطلّ الممثلة فيفيان أنطونيوس بدور قمرية الذي تقول عنه: " دوري جريء ويحمّلني مسؤولية كبيرة. وكأنّ الدور ليس لي من حيث اختلافه عن شخصيتي وعن كلّ ما قدّمته حتى اليوم". أما الممثل كارلوس عازار فأكد أن كل العناصر موجودة لنجاح هذا العمل ولنصدره إلى الخارج دون أن نكون بحاجة إلى ممثلين أجانب".

وتحدثت سارة أبي كنعان عن دور "فتون" في المسلسل، وهي الأخت والبنت والصديقة التي تملك نخوة في المجتمع، وهي كل فتاة لا زالت تؤمن بوجود العدالة، ثم قالت: "سعيدة أنني سألعب دور "فلاحة". وهذه المرة السادسة التي أقف فيها أمام كاميرا فيليب وسعيدة بالتمثيل مع هؤلاء الممثلين فرداً فرداً".

الممثل وسام صبّاغ يقوم بدور الأجنبي الشرير جايمس. وتقوم الممثلة ختام اللحام بدور صالحة، في حين أنّ زوجة البيك تقوم بدورها الممثلة جناح فاخوري.

أما ضيفة الشرف ماغي فتحدثت عن دورها بشخصية "عنبر"، إذ أكدت أن "لا دور صغيراً أو كبيراً، بل هناك دور يؤدّيه الممثل بكلّ أمانة". وقالت: "أشارك في ست حلقات، وآمل أن أقدّم دوري بالشكل الصحيح والمطلوب".

وحول صورة "أفيش" المسلسل، أكّد المنتج جمال سنان أنه لن يخلق مشكلة بين النجوم. وبالنهاية، كلهم أبطال ونجوم كبار، ويجب أن لا نقف عند هذه النقطة".

يذكر أخيراً أنّ شارة المسلسل لم يحدّد بعد من سيغنّيها، ومن الممكن أن تكون "اوبريت" أو شيئاً ضخماً تستحقه ضخامة العمل.

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