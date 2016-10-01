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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أحدث طائرة بدون طيار تحت اسم «صاعقة»

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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أحدث طائرة بدون طيار تحت اسم «صاعقة» الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أحدث طائرة بدون طيار تحت اسم «صاعقة»

طائرة بدون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني (أرشيف)

عرضت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، أحدث طائراتها المسيرة تحت اسم “صاعقة”، وهي طائرة قتالية من دون طيار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن هذه الطائرة من دون طيار تم عرضها اليوم السبت في “معرض قدرات قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في مجال الطائرات المسيرة”، مضيفة أنها من عائلة طائرات “سيمرج” من دون طيار.

وتعتبر طائرات سيمرج النسخة الإيرانية من طائرات آر كيو 170 الأمريكية بدون طيار، التي استطاعت إيران الاستيلاء على واحدة منها بعد السيطرة عليها، وإنزالها في عام 2011 إثر دخولها إلى أجواء البلاد.

كما أسقطت إيران طائرة أمريكية أخرى بدون طيار من طراز سكان إيجل في ديسمبر عام 2012.

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