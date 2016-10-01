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القبض على خلية إخوانية يتزعمها مندوب شرطة على المعاش في المنيا

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القبض على خلية إخوانية يتزعمها مندوب شرطة على المعاش في المنيا القبض على خلية إخوانية يتزعمها مندوب شرطة على المعاش في المنيا

مديرية أمن المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على خلية إخوانية يتزعمها مندوب شرطة سبق إحالته للمعاش، بتهمة حيازة مواد تدعو للتحريض ضد الدولة، والسعي لتأليب المواطنين ضد الدولة وأجهزتها، بغرض إثارة السخط العام والدفع لإثارة الشغب.

وتلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من «عبد العال.ر.ع»، 28 سنة مندوب شرطة بالمعاش، و «أحمد.ش.ح.خ»، 28 سنة بائع متجول،و «محمد.ض.ي.ع»، 27 سنة فني هندسة بشركة اتصالات، من العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، و مقيمون بحي أبو هلال بمدينة المنيا.
> كما تم ضبط «فلاشة ذاكرة» خاصة بأجهزة الحاسب الآلي بحوزه المتهم الثالث، والتي تحتوي بعض الأفكار والاسقاطات علي الدولة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11216 لسنة 2012 إداري قسم شرطة المنيا.

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