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«زراعة الوادي الجديد» : وصول مساحة الزمام الزراعي إلى 351 ألف و368 فدانًا‎

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«زراعة الوادي الجديد» : وصول مساحة الزمام الزراعي إلى 351 ألف و368 فدانًا‎ «زراعة الوادي الجديد» : وصول مساحة الزمام الزراعي إلى 351 ألف و368 فدانًا‎

أرشيفية

صرح  الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير عام القطاع الزراعي بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن الزمام الزراعي وصلت مساحته لـ351 ألفًا و368 فدانًا متنوعة ما بين مزارع نخيل وفاكهة ومحاصيل صيفية وشتوية.

وقال “عبد الوهاب” إن المساحة في زيادة مستمرة بسبب التوسع في عمليات الاستصلاح الحديث التي تتم بجميع ربوع المحافظة وخاصة بواحة الفرافرة.

وأكد عبد الوهاب أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إضافة 2500 فدان سيتم توزيعهم على الشباب في قرعة علنية بمراكز الداخلة وبلاط والخارجة، بالإضافة إلى زراعة مساحات جديدة من الأراضي بمنطقة قرى الشب جنوب المحافظة، فضلًا عن عمليات الاستصلاح الحديث التي تتم بمنطقة أبو طرطور.

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