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محافظ الوادي الجديد: ندرس إقامة تمثال للزعيم جمال عبد الناصر تخليدًا لذكراه

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محافظ الوادي الجديد: ندرس إقامة تمثال للزعيم جمال عبد الناصر تخليدًا لذكراه محافظ الوادي الجديد: ندرس إقامة تمثال للزعيم جمال عبد الناصر تخليدًا لذكراه

جمال عبدالناصر (أرشيفية)

قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد إن المحافظة تدرس حاليًا إقامة تمثال للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بأحد الميادين المهمة بالمحافظة وذلك تخليدًا لذكراه باعتبار مؤسس محافظة الوادي الجديد وأول من بدأ مشروعات التنمية بالواحات.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد يرجع أصل تسميتها إلى إعلان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1958م عن البدء في إنشاء وادٍ مواز لوادي النيل، يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار، بهدف تخفيف التكدس السكاني في وادي النيل، وكانت تسمى قبل ذلك محافظة الجنوب.

وفي يوم 3 أكتوبر سنة 1959 وصلت أول قافلة لتعمير والاستصلاح بالوادي الجديد، وتم اعتبار ذلك اليوم عيدا قوميا تحتفل به المحافظة كل عام.

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