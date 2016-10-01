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الاثنين المقبل.. برنامج «اتفرج يا سلام» يعرض فيلم “الكنز‎”

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جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام”، الذي يذاع في العاشرة والنصف مساء الاثنين من كل أسبوع على القناة الثانية “الأرضية والفضائية” بالتليفزيون المصري، في
> حلقة الليلة المخرجة الشابة دينا مجدي والناقدة السينمائية صفاء الليثي لعرض ومناقشة الفيلم التسجيلي القصير “الكنز”، الذي يرصد آثار في
> الأقصر وأسوان من خلال معالجة جديدة تقمصت فيها المخرجة دور الطالبة الباحثة التي شدت الرحال في القطار إلى المحافظتين الشهيرتين لتتعرف على كنوزهما التي لم تشاهدها من قبل.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية
> والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

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