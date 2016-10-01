ننشر تفاصيل احتفال صندوق‎ التنمية الثقافية بانتصار أكتوبر

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن برنامج صندوق التنمية الثقافية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضافت الكيلاني أن الاحتفالات ستقام بمختلف مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، مشيرة إلى أن لاأنشطة الرئيسية الثقافية والفنية.

ففي قصر الأمير «طاز» يقام عرض مسرحي بعنوان «مقامات مصرية» نتاج ورشة الارتجال لفريق المسرح بالمركز بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم التعليمية، بالإضافة لاختبارات للموهوبين من أبناء الإدارة التعليمية، وذلك في العاشرة من صباح الاثنين 10 أكتوبر.

كما تقام ندوة توعية بعنوان «الإدارة و الانتماء وتحقيق الإنجازات- دروس مستفادة من نصر أكتوبر» يحاضر فيها الدكتور شيماء محمود إسماعيل “دكتوراه في التنمية البشرية”، هالة محمود السيد “موجه التربية الاجتماعية بوزارة التربية و التعليم” بالتعاون مع إدارتي الخليفة والسيدة زينب التعليمية، وذلك في العاشرة من صباح الأربعاء 12أكتوبر.

كذلك يفتتح معرض فنون تشكيلية بعنوان “أرض الفيروز” في السابعة من مساء الخميس 27أكتوبر، ويعقبه حفل فنى بعنوان “وطنيات” لفرقة الأصالة المصرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة د. طارق يوسف في الثامنة مساء.

وفي مركز الإبداع الفني يتم عرض فيلم عن انتصارات أكتوبر من سلسلة رجال من ذهب يصاحب العرض احتفالية يحضرها عدد من أبطال حرب أكتوبر وذلك في الخامسة من مساء الجمعة 7 أكتوبر.

كما تقام احتفالية “كاميرا السينما فى المعركة” بالتعاون مع جمعية الفيلم في السادسة من مساء الأحد 23 أكتوبر.

أما في قصر الأمير «باشتاك» فيقام حفل شباب الغناء العربى بعنوان “وطنيات”، يحييه الفنانان محمود عبد الحميد، عبير أمين، في الثامنة من مساء الأحد 16 أكتوبر.

وبمركز طلعت حرب الثقافي يقام الصالون الثقافى “أكتوبر.. في ذاكرة الوطن” مع الكاتب محمد الشافعى في السادسة من مساء السبت 8 أكتوبر.

وفي الخميس 13/ 10 كما تعرض أفلام وثائقية بعنوان “رجال من ذهب- أبطال أكتوبر” في السادسة من مساء الخميس 13 أكتوبر، وفي الحادية عشرة من صباح الاثنين 17 أكتوبر.

كما يحتفل صالون بهجة الروح بنصر أكتوبر، فيقام الصالون بعنوان “صناع النصر” مع الشاعر محمد بهجت ويشاركه فى الغناء كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة دعاء عطية في السابعة من مساء الخميس 13 أكتوبر.

كذلك تقام ندوة بعنوان “بطولات أكتوبر” لطلبة المدارس مع الكاتب محمد الشافعى في الثانية عشر ظهر الإثنين 17 أكتوبر.

كما تقام أمسية شعرية غنائية بعنوان «أوراق أكتوبر» مع الشاعر فؤاد حجاج بمشاركة المطرب فايد عبد العزيز، والشاعر هانى داود في السابعة من مساء الخميس 20 أكتوبر.

وفي بيت السحيمي تقدم فرقة شوية فن «أغاني وطنية بمناسبة أكتوبر» في السابعة والنصف من مساء السبت 8 أكتوبر.

أما في بيت العيني فتقام ورشة رسم عن انتصارات أكتوبر من 12 ظهرا حتي الثالثة عصرًا، ابتداء من الخميس 4 أكتوبر وتستمر حتي السبت 8 أكتوبر، أيضا تقام ورشة “ذكريات من أيام النصر” تحت إشراف منة إمام من الحادية عشر صباحا حتي الواحدة ظهرا، ابتداء من الخميس 13 أكتوبر وحتي الخميس 20 أكتوبر.

كما يحتفل بيت العود العربي بانتصارات أكتوبر فيقدم حفل اروكسترا بيت العود العربى بقصر ثقافة بور سعيد في السابعة مساء الأحد 2 أكتوبر.