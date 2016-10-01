«مصريون ضد الإرهاب» تطالب الدول العربية بالوقوف ضد قانون «جاستا»

أصدرت حملة مصريون ضد الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة النجار مؤسس الحملة وعضو منظمة الدول العربية لحقوق الإنسان، بيانًا تخاطب فيه الدول العربية الوقوف يد واحدة مع الملكة العربية السعودية ضد قانون “جاستا” الذي شرعه الكونجراس الأمريكي، وهو محاولة جديدة للهيمنة الأمريكية على الوطن العربي بدافع محاربة الإهارب.

قال النجار إن الدول الداعمة للإرهاب يصدرون قانونًا لمحاسبة مراعاة الإرهاب والمقصود به تقسيم الدول العربية وعراق وليبيا جديد، بعد أن هدموا هذه الدول واعترافهم بأنهم أخطاوا بالحصول على معلومات مغلوطة لغزو هذه الدول وتم تفكيكهم والقضاء على مقتضايتهم وتهجير شعبهم ونهب مدخراتهم.

طالب النجار الوطن العربي شعوبًا ورؤساء وملوك الوقوف يد واحدة ضد المخطط الأميركي الجديد ضد المملكة العربية السعودية، حيث أنها رمز كبير ولأن المخطط يستهدف جميع الدول العربية وليس السعودية فقط.