روسيا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولى اعتبارًا من اليوم

تتولى روسيا رسميًا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية أنه من المقرر أن يقود الوفد الروسي أعمال الهيكل الرئيسي للمنظمة الدولية في وقت تتدهور فيه الأوضاع في سوريا، وكذلك في المرحلة الحاسمة من انتخابات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، خلفًا لبان كي مون الذي تنتهي ولايته العام الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن برئاسة روسيا بعد غد الاثنين الموافق 3 أكتوبر، بعدما يتم اعتماد جدول أعمال مجلس الأمن الدولى لشهر أكتوبر الحالي.

وفى اليوم ذاته، يعقد المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين مؤتمرا صحفيا حول أجندة مجلس الأمن للشهر الحالى.

أ ش أ