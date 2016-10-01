المشدد 7 سنوات لعصابة هتكت عرض طفلين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، ، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بهتك عرض طفلين واجبارهم على التسول بالشوارع.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدي، وهشام عبد المجيد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وعاصم عبد الفتاح.

تعود أحداث الواقعة عندما استوقف طفل 15 سنة من أبناء الشوارع سيارة شرطة أثناء مرورها بمنطقة بولاق أبو العلا واستغاث بالضابط وحكى له أنه من بني سويف جاء للقاهرة للعمل، وأثناء نومه بمحطة قطار رمسيس فوجيء بشخص أوهمه بتشغيله معه وطلب منه المبيت داخل شقة يملكها شخص آخر، وعندما توجه معه تعدوا عليه جنسيًا تحت تهديد السلاح، وتصويره لتهديده وأجباره على التسول ولكنه تمكن من الهرب.

وعلى الفور تتبع رجال المباحث لمكان الشقة بمنطقة بولاق أبو العلا للتاكد من كلام الطفل المبلغ وتبين صحه المعلومات التي أدلى بها الطفل.

وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهمين، وكان معهم طفل من الشارع آخر، والذي أقر بنفس كلام الطفل الأول، مشيرًا إلى أنه جاء من سوهاج للعمل بالقاهرة وطلب منه أحد المتهمين التوجه إلى شقة صديقه واعتدوا عليه هو والطفل الأول جنسيًا تحت تهديد السلاح لاستغلالهم بعد ذلك في التسول.