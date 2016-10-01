"مستقبل وطن" بالإسماعيلية يناقش الاستعداد لانتخابات المحليات

عقد أعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحلية، واختيار أفضل العناصر التى تمثل الحزب فى تلك الانتخابات، وذلك بحضور المهندس أحمد صبرى المتحدث الرسمى باسم الحزب على مستوى الجمهورية، ومحمد طلبه الأمين العام لقطاع القناة، والنائب أحمد بدران البعلى نائب مستقبل وطن عن محافظة الإسماعيلية، والمهندس أحمد نصر الله أمين لجنة التجارة على مستوى الجمهورية.

وقال عمرو عبدالله أمين مساعد الحزب للعلاقات العامة والإعلام، إن أعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وجهوا التهنئة لأشرف رشاد رئيس الحزب الجديد والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية السابق للحزب داعيين الله أن يوفقه لرئاسة الحزب فى المرحلة المقبلة.

وأكد الجميع على الوقوف صفاً واحدًا خلف القيادة الجديدة فى سبيل تحقيق أهداف الحزب ومبادئه.