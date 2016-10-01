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السيسي يؤكد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام

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السيسي يؤكد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام السيسي يؤكد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام

السيسى خلال استقباله محافظ البنك المركزى طارق عامر

شدد الرئيس عبدالفتاح ، خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، اليوم السبت، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.

وفى هذا الإطار شدد الرئيس على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزى عرض خلال اللقاء لنتائج المباحثات التى أجراها مؤخراً فى ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألمانى دعمه الكامل لجهود البنك المركزى والحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح النقدى والمالي.

وأضاف المتحدث أن محافظ البنك المركزى أوضح خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس ادارة الصندوق.

ومن جانب آخر، استعرض طارق عامر خلال اللقاء أوضاع السياسة النقدية، والتعاون المثمر بين البنك المركزى والحكومة لدعم الخطوات التى اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى وخفض العجز فى الموازنة العامة.

وأكد طارق عامر أن البنك المركزى يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.

 

 

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