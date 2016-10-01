الآثار: اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف الكبير و«طوكيو الوطني»

وقع الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف المصري الكبير ومتحف طوكيو الوطني، وذلك أثناء تواجده باليابان ضمن الوفد المصري المشارك في افتتاح معرض “عصر بناة الأهرام” بمدينة كيوتو.

وأوضح توفيق أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات المصرية اليابانية في مجال العمل الأثري من حيث تدريب العاملين بالمتحف المصري الكبير، من آثاريين ومرممين على أحدث التقنيات في علم الترميم وأساليب العرض المتحفي.

> وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الأثرية بما يضمن خدمة الآثار المصرية إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الأثرية المؤقتة في المستقبل.

أ ش أ