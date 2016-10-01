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بعد إجراءه الجراحة.. رامي ربيعة يعود من ألمانيا بعد أسبوع

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بعد إجراءه الجراحة.. رامي ربيعة يعود من ألمانيا بعد أسبوع بعد إجراءه الجراحة.. رامي ربيعة يعود من ألمانيا بعد أسبوع

رامي ربيعة

قال رامي ربيعة ، مدافع النادي الأهلي، اليوم السبت، إنه سوف يعود من ألمانيا بعد أسبوع من الآن، مشيرًا إلى أن الخبير الألماني ماير هو الذي أجرى له الجراحة في ألمانيا.

وأوضح مدافع الأهلي أنه سوف يبدأ مرحلة التأهيل من الإصابة بعد 5 أيام من الآن، والتي تستمر لفترة تصل إلى 6 أسابيع، قبل العودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ووجه ربيعة شكره للدكتور مصطفى صدقي، الذي يعمل في الجامعة الألمانية وعلى علاقة جيدة بمسئولي المركز الطبي الذي خضع للجراحة بداخله، مشيرًا إلى أن الطبيب المصري رافقه طيلة الوقت وظل بجانبه، من أجل الإطمئنان عليه.

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