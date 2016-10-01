«النيابة الإدارية» تأمر بالتحقيق في «آدمية» المنشأت التعليمية بعدد من المدارس

مدرسة «محلة مرحوم» تحت مستوى الأرض.. «إهناسيا» غرقت في مياه الصرف الصحي.. وثالثة لم تصان منذ 80 عام.. وأخرى ترمم رغم هدم الأعمدة الخرسانية بها

في حلقة جديدة من سلسلة لاتنتهي من فساد القطاع التعليمي بمصر قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيقات عاجلة بعدد من النيابات المختلفة بشأن ما رُصد خلال الأيام السابقة من مخالفات تتعلق بأدمية المنشأت التعليمية مشددًا على أعضاء النيابة إعطاء الأولوية للتحقيقات التي تمس النشئ بوصفه مستقبل ذلك الوطن.

حيث تحقق نيابة طنطا القسم الأول في الخبر الذي رصده مركز معلومات النيابة والمنشور بإحدى الصحف الورقية تحت عنوان ” بالغربية: مدرسة آيلة للسقوط في محلة مرحوم، الأهالي مدرستان سقطتا “حيث تضمن الخبر في طياته أن مدرسة الجوهرية الابتدائية بقرية محلة مرحوم بالغربية مكونة من مبنى من دور واحد تحت مستوى الأرض والنوافذ بمستوى الشارع مما يتسبب بمجرد سقوط الأمطار في غرق الفصول وغمر مياه الأمطار لها وتحول اليوم الدراسي لحالة من الهرج إضافة لعدم وجود صرف صحي للمدرسة.

كما تحقق نيابة بني سويف القسم الثاني في الخبر الذي رصده مركز معلومات النيابة والمنشور بإحدى الصحف الورقية تحت عنوان تحت عنوان ” مدرسة إهناسيا “الفنية بنات” ببني سويف تغرق في مياه الصرف الصحي “، حيث تضمن الخبر في طياته تعرض مدرسة إهناسيا الفنية للبنات بمحافظة بني سويف، للغرق بمياه الصرف الصحي الناتجة عن انهيار غرفة مشروع الصرف بشارع جمال عبد الناصر وما يتبعه ذلك من تهديد بكارثة صحية وبيئية، بالإضافة لما يتعرض له المبني من مخاطر تهدد بانهياره قبل استئناف الدراسة في العام الجديد كل هذا على الرغم من أن المدرسة تبعد عن مبني الإدارة التعليمية بمركز إهناسيا بـ 50 متر.

في حين تحقق نيابة شبين الكوم القسم الأول في الخبر الذي رصده مركز معلومات النيابة والمنشور بإحدى الصحف الورقية تحت عنوان تحت عنوان ” بالمنوفية: حاكم الشارقة تبرع بـ 3 ملايين لإعادة بناء مدرسة” حيث تضمن الخبر في طياته أنه رغم قدم بناء مدرسة الشهيد سالم محمد سالم الابتدائية بكفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ومضي ما يقرب 80 عام عليها إلا أن هيئة الأبنية التعليمية لم تتحرك لصيانة المدرسة وإعادة ترميمها على الرغم من أن حاكم الشارقة تبرع بإعادة بناء المدرسة لرفع كفاء المدرسة بـ 15 فصل جديد إضافة لأنشاء معامل وحجرات للأنشطة المختلفة.

كذلك تحقق نيابة دمنهور القسم الأول في الخبر الذي رصده مركز معلومات النيابة والمنشور بإحدى الصحف الورقية تحت عنوان تحت عنوان “مدارس البحيرة تحول لمستنقعات والمياه المقطوعة “حيث تضمن الخبر في طياته أن مدرسة الشيخ علي التابعة لمركز المحمودية تحولت إلى مستنقع لمياه الصرف الصحي تسبب فيه الطفح المستمر لبيارات الصرف، وهو ما شهد به رضا الشيخ موظف بشكة مياه البحيرة وكذلك احمد إبراهيم من أهالي القرية، كذلك تضمن الخبر عدم توافر الكتب المدرسية بمدرسة قرية فيشا بالمحمودية وعدم صلاحية دورات المياه بالمدرسة للاستخدام الآدمي.

وأخيرًا تحقق نيابة السويس القسم الثاني في الخبر الذي رصده مركز معلومات النيابة والمنشور بإحدى الصحف الورقية تحت عنوان تحت عنوان ” بالسويس: مدرسة الشهيد سليمان ضيف الله مهددة، والتعليم اوشكنا على إنهاء الترميم “حيث تضمن الخبر في طياته أنه مدرسة الشهيد سليمان ضيف الله الابتدائية بقرية جنيفة بالسويس لن يفيدها الترميم – وفقا لما يراه أولياء الأمور – لصدور تقرير هندسي استشاري في وقت سابق يوصي بالهدم وذلك لكسر الاعمدة الخرسانية للمبنى اثناء عملية الترميم.