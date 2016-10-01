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إحباط تسلل 17 مصريا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 17 مصريا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 17 مصريا إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 17 من 7 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 17 متهما وهم 2 من المنيا و 5 من البحيرة و 2 من الغربية و 1 من القاهرة و  2 من أسيوط و 3 من سوهاج و 2 من بنى سويف، وذلك أثناء محاولتهم  تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


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