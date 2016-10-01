الاتحاد السعودي يحدد موعد مواجهة حمودي ضد كهربا بالكأس

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراة الباطن والاتحاد ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد.

ويواجه الباطن الذي يلعب له أحمد حمودي الجناح المصري نظيره اتحاد جدة السعودي يوم 24 من الشهر الجاري.

كما يواجه هجر نظيره أهلي جدة والذي يلعب له محمد عبد الشافي الظهير المصري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان اتحاد جدة قد تفوق على نظيره القادسية في دور الـ16 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، كما تفوق الأهلي في نفس الجولة على الفيصلي بنتيجة 2-1، في حين أن الباطن قد فاز بنتيجة 2-0 على التعاون.

وكان حمودي قد شارك لأول مرة مع الباطن ضد التعاون صنع هدفا ضد التعاون. (طالع التفاصيل)