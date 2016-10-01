محافظ البنك المركزي يستعرض مع الرئيس السيسي نتائج زيارته لألمانيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وعرض محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء، نتائج المباحثات التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي، الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

ونقل عامر عن الجانب الألمانى تأكيده دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي.

وأوضح محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير وفقًا لما هو مخطط له تمهيدًا لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق.

ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي مع مراعاة عدم تأثر محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.