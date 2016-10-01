كوبر : استبعاد حسام غالي جاء لأسباب فنية وليست تأديبية

نفى هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، وجود أزمة مع حسام غالى أو غيره من اللاعبين، موضحًا أن غياب غالي عن المنتخب لأسباب فنية وليس تأديبية كما يتردد مؤخرًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، بمقر مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الكونغو يوم 9 أكتوبر المقبل، في أولى جولات تصفيات مونديال روسيا.

وعن سبب عدم استدعاء محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الزمالك إلى المعسكر، أكد أنه يوجد في هذا المركز أكثر من لاعب مميز والمنتخب يتابع جميع اللاعبين وشيكابالا لاعب جيد، ولكن يوجد لاعب مميز آخر في مركزه، ولا يمكن ضم جميع اللاعبين، وإرضاء الجميع.