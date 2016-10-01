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بالصور .. ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة غير صالحة بأسوان

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بالصور .. ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة غير صالحة بأسوان بالصور .. ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة غير صالحة بأسوان

>أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث بأسوان اليوم السبت، من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة لمعاناتها من الأمراض قبل الذبح، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 

كانت معلومات وصلت لمباحث التموين برئاسة العقيد محمد الدخيلى، وكيل مباحث التموين بأسوان، تفيد قيام جزار من مدينة كوم أمبو، بذبح الماشية المريضة خارج السلخانة وبيعها للمواطنين فى الأسواق بمدينة أسوان.

 

ومن خلال الإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث التموين بالاشتراك مع النقيب أدهم أبو الدهب، ضابط كمين أبو الريش، من ضبط سيارة ربع نقل تحمل أرقام (ص ود 9153) قادمة من مدينة كوم أمبو فى طريقها إلى مدينة أسوان، وعلى متنها 2 من العجول المذبوحة خارج السلخانة لمعاناتها من الأمراض.

 

وبإخطار اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، تم التحفظ على الجزار "على.ه.ع" 30 سنة، ومقيم عزبة البراديس مركز كوم أمبو، والسائق "شعبان.م.ج" 54 سنة، ومقيم عزبة حجاجى بكوم أمبو، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للواقعة، وتم انتداب لجنة من الطب البيطرى والذى أوصى بإعدام اللحوم المضبوطة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 


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مصر 365

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