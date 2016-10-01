تأجيل محاكمة 9 متهمين في «خلية الوراق» لـ1 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية “خلية الوراق”، لجلسة 1 نوفمبر للمرافعات.

وفى نهاية مرافعة أحمد حلمى دفاع المتهم الأول، أكد أمام المحكمة أن المجنى عليه أمين الشرطة عمرو عزت كان على خصومة مع تجار المخدرات والبلطجية فى منطقة الوراق، وأنه شارك فى عملية ضبط أحد تجار المخدرات فى أبو رواش، وأن تاجر المخدرات هدده بالقتل حسب أقوال أحد أصدقائه فى تحقيقات النيابة.

وأضاف الدفاع أن زوجة المجنى عليه “عمرو” أكدت فى التحقيقات أن زوجها أخبرها قبل الواقعة بـ6 أشهر أنه سيقدم طلبا لنقله من قسم الوراق لتعرضه لعمليات تهديد، وأنه يخاف على حياة ابنه.

كانت وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم اعتناق أفكار تكفيرية والانضمام لجماعة محظورة، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتكدير السلم العام والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين، والقتل والشروع فى القتل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخائر.