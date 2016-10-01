وزير السياحة البرتغالى السابق يزور معابد الأقصر ويؤكد على أمن وأمان مصر

زار محافظ الأقصر اليوم السبت، بوراس أولالا جيرمان وزير السياحة البرتغالى السابق، وذلك على هامش زيارته لمصر لعقد عدد من اللقاءات الرسمية مع قيادات وزارة السياحة والخارجية المصرية، وكذلك إلقاء عدد من المحاضرات حول السياحة وسبل تنشيطها بمصر.

ورافق وزير السياحة البرتغالى السابق خلال جولته بمحافظة الأقصر، مراد جميل أحد أعضاء هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، والذى نظم له جولة بمعبدى الكرنك والأقصر بالبر الشرقى، ومقابر وادى الملوك والملكات وتمثالى ممنون ومعبد الرمسيوم بالبر الغربى.

وقال مراد جميل، إن الوزير أبدى سعادة كبيرة بأول زيارة له لمعابد الأقصر التاريخية القابعة على ضفتى نهر النيل منذ آلاف السنين، مؤكداً أنه سيقوم بدعوة الآلاف من أبناء البرتغال لزيارة الأقصر فى موسم السياحة الشتوى لتحسن طقسها فى الشتاء عن دول أوروبا.

وأضاف أن الوزير أبلغه أن زوجته طلبت منه عدم السفر لمصر لما يتم إعلانه عنها وعن الأحداث السيئة الأخيرة التى وقعت داخلها لخوفها عليه، ولكنه أكد لها أنه سيكون فى أمان خلال تواجده بمصر، وبالفعل وجد نفسه فى غاية الأمن والأمان، مؤكداً أنه قرر أن يعود بها وأسرته لزيارة الأقصر فى جولة سياحية ليؤكد لها أن مصر آمنة تماماً.