حبس 6 أشخاص 4 أيام بتهمة تزوير مليون دولار و5 ملايين جنيه مصرى بالجيزة

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لطباعة وتزوير العملات الأجنبية والمحلية، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات البالغة مليون دولار و5 ملايين جنيه مصرى على الطب الشرعى، والتحفظ على أجهزة الطباعة المستخدمة فى التزوير.

تفاصيل سقوط التشكيل العصابى بدأت بتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا من صاحب كشك بقالة أفاد فيه بتحفظه على أحد الأشخاص بحوزته نقود مزيفة، وعلى الفور انتقل عمرو الدباوى معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتبين أنه "ماهر.ع" وضبط بحوزته مبلغ 800 جنيه مزيف.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المزيف لتبديله بنقود غير مزيفة بواسطة ترويجها على أصحاب الأكشاك والمحلات التجارية من خلال شراء السجائر وكروت الهاتف المحمول.

وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وبدأ المقدم أيمن عبد الخالق ضابط الإدارة فى مناقشة المتهم للتوصل لمصدر حصوله على النقود، وكشفت التحريات أن المتهم حصل على المبلغ المالى المضبوط بحوزته من شخص يدعى "محمد.ر" فنى تبريد وتكييف.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته مبلغ مالى مزيف، واعترف أيضا بحصوله على النقود المزورة من متهمين أحدهما يدعى "مخلوف" صاحب محل دواجن ضبط بحوزته 600 جنيه مزيفة، والثانى يدعى "هشام" عثر بحوزته على مبلغ 34 ألف جنيه مزورة.

وكشفت اعترافات المتهمين المضبوطين أن المتهم الرئيسى بإمدادهم بالنقود المزورة شهرته "أبو عبدالله"، ومقيم بمنطقة الوراق بالجيزة، فتم الحصول على إذن من النيابة وإعداد كمين للمتهم والقبض عليه داخل شقته.

وتبين للنقيب ماجد توفيق ضابط قسم شرطة الوراق، أن اسمه الحقيقى "مبروك.ر" وضبط بحوزته مبلغ مليون و370 ألف جنيه، واعترف بأنه كان يستعد لتسليمهم لشخص مجهول تمهيدا لترويجهم بين المواطنين.

وأضاف فى اعترافاته أن رجل أعمال يقوم بتزويده بالنقود المزيفة للعمل على ترويجها، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، مؤكدا أن رجل الأعمال يحضر بحراسة خاصة من البودى جاردات وسيارات سوداء، ما يدل على أهميته وثرائه.

وبالتنسيق مع المتهم، تمكن ضابط مكافحة جرائم الأموال العامة، من استدراج رجل الأعمال لمنزل المتهم بالوراق والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بتزويره النقود بشقة فى شارع عشرة بالوراق، وبمداهمة الشقة الكائنة بالطابق التاسع عثر بداخلها على مبلغ مليون دولار و3 ملايين جنيه مصرى مزيفة فئة الـــ200 والــ100 والــ50 جنيها، لتبلغ قيمة المضبوطات مليون دولار و5 مليون جنيه مصرى.

كما تم العثور على طباعتين ليزر وكباسات ورق وكمية كبيرة من الورق الخام مزود بعلامات مائية ومقصين لتقيطع الوراق، بالإضافة إلى لوجهات خاصة بعدة بنوك منها البنك المصرى والبنك العربى الإفريقى، كما ضبط بحوزته مبلغ 40 ألف جنيه حصيلة ترويج النقود المزيفة.