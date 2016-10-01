القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدقهلية

تمكن ضباط مياحث مركز تمى الأمديد بالدقهلية، من ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل قرية البيضاء.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود معلومات إلى الرائد محمد الشربينى رئيس مباحث مركز تمى الأمديد، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان البلاغ، وتم ضبط 7 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم "ماكينة كهرباء وكوريك وماكينة مياه وغاطس وأربعة مقاطف وخرطوم وحبال ، و12 شقفة حجرية يشتبه فى كونها أثرية"، وتم تحرير المحضر رقم 3107 إدارى مركز تمى الأمديد لسنة 2016، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.